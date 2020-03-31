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В Украине разрешили открыть продуктовые рынки

Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки и назвал требования к их работе

 Фото из открытых источников

В Минздраве назвали 6 условий для возможности работы таких рынков

Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине при условии соблюдения ими некоторых карантинных правил. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко. 

Как отмечается, с целью противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) при осуществлении торговли на рынках необходимо придерживаться таких условий:

  • это должен быть рынок пищевых продуктов;
  • на рынке могут находиться не более одного посетителя на 20 квадратных метров торговой площади;
  • расстояние между покупателями в очереди должно быть не менее 1,5 метра;
  • торговцы и покупатели должны иметь на себе средства индивидуальной защиты;
  • для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должен составлять не менее 3 метров.

    Постановление главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко Минздрав

Напомним, 22 марта министр внутренних дел Арсен Аваков во время совещания с президентом Владимиром Зеленским обратился к руководителям ОГА с призывом решить проблему с работой продовольственных рынков в городах. По словам министра, они являются серьезной угрозой на фоне распространения COVID-19.

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