В Украине разрешили открыть продуктовые рынки
В Минздраве назвали 6 условий для возможности работы таких рынков
Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине при условии соблюдения ими некоторых карантинных правил. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко.
Как отмечается, с целью противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) при осуществлении торговли на рынках необходимо придерживаться таких условий:
- это должен быть рынок пищевых продуктов;
- на рынке могут находиться не более одного посетителя на 20 квадратных метров торговой площади;
- расстояние между покупателями в очереди должно быть не менее 1,5 метра;
- торговцы и покупатели должны иметь на себе средства индивидуальной защиты;
- для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должен составлять не менее 3 метров.
Напомним, 22 марта министр внутренних дел Арсен Аваков во время совещания с президентом Владимиром Зеленским обратился к руководителям ОГА с призывом решить проблему с работой продовольственных рынков в городах. По словам министра, они являются серьезной угрозой на фоне распространения COVID-19.