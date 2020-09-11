В Украине разработают тест-систему, которая сможет отличить грипп от коронавируса

Тест-системы должны будут выявлять чем болен человек: гриппом, парагриппом или коронавирусом

"Сегодня тест-систем, диагностирующих коронавирусную болезнь огромное количество. В то же время нам нужно готовиться к сезону, когда к COVID-19 присоединится грипп, парагрипп и другие 200 гриппоподобных заболеваний", - отметил Ляшко.

По его словам, Минздрав заказал у ученых тест-систему, которая будет определять различные виды вирусов.

"Наши академики сказали, что они сделают тест-систему, которая позволит нам с одного образца проявлять четко - это будет на 5-6 плашек панелей и четко будет показывать или это грипп, парагрипп или коронавирусная болезнь", - отметил главный санитарный врач.

Новости по теме: Потеря вкуса и обоняния почти сразу указывают на COVID-19, – Ляшко

Напомним, сингапурские ученые разработали маску, которая с помощью специальных датчиков отслеживает параметры, связанные с заболеванием коронавирусом и по Bluetooth передает эту информацию на смартфон.