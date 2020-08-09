В Украине разработают ряд законов относительно крымских татар, - МИД

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Коренными народами Крыма являются крымские татары, караимы и крымчаки

В Украине ведут разработку новой редакции закона о национальных меньшинствах в частности, о крымскотатарском народе, который исторически проживает на аннексированном полуострове. Об этом сообщили в пресс-служб МИД Украины.

"Проблематика определения их (крымских татар - ред.) статуса актуализировалась с началом российской агрессии. Вторжение российских войск в Украину в феврале 2014 г. и продолжающаяся оккупация Крыма существенно обострили проблему обеспечения прав крымскотатарского народа как коренного народа Украины", - подчеркнули в МИД.

В связи с этим в Украине значительное внимание уделяют вопросам формирования и реализации государственной этнонациональной политики единства, защиты прав коренных народов и гармонизации межнациональных отношений. Для этого планируют разработать и принять новую редакцию Закона Украины "О национальных меньшинствах в Украине", а также законопроекты "О коренных народах", "О статусе крымскотатарского народа в Украине", "О национально-территориальной автономии".

Кроме этого, в Украине намерены принять нормативно-правовые акты по совершенствованию финансовой поддержки со стороны государства культурного развития коренных народов с участием МИД.

Заметим, в Украине коренным народом являются крымские татары, караимы и крымчаки.

Напомним, ранее в Верховной Раде Украины приняли постановление об обращении парламента в ООН и других международных организаций относительно чествования памяти жертв геноцида крымских татар и осуждения нарушений Российской Федерацией прав и свобод коренного народа полуострова.