В Украине разрабатывают ударный беспилотник "Сокол-200"

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По словам генерального конструктора, принять на вооружение самолет можно в течение 1,5 лет

Украинское конструкторское бюро "Луч" разрабатывает ударный беспилотник "Сокол-200", который сможет нести 4 противотанковые ракеты типа "Барьер" собственной разработки и производства. Об этом заявил генеральный конструктор и генеральный директор ДККБ "Луч" Олег Коростелев, сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Как отмечается, на данный момент отработано примерно 85 процентов узлов и агрегатов будущего БПЛА.

"Все комплектующие части беспилотника отработаны: есть ракета, есть оптико-прицельная станция с лазерной системой наведения – теперь мы просто совмещаем это в другом летательном аппарате", – отметил Коростелев.

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По его словам, полезная нагрузка будущего ударного беспилотника составит 200-250 кг. То есть, рассчитывается, что БПЛА сможет нести 4 противотанковые ракеты типа "Барьер" собственной разработки и производства.

Генеральный конструктор убежден, что принять такой самолет на вооружение можно в течение 1,5 лет. Так, за 9 месяцев планируется начать полеты, а еще 9-8 месяцев – оставить на испытательные работы. Представить макет "Сокола-200" на предприятии готовятся на ежегодной выставке "Оружие и безопасность".

К слову, Коростелев также сообщил, что сейчас продолжается процедура принятия на вооружение ракетного комплекса Р-360 "Нептун", который недавно закончили испытывать. По предварительной информации, до конца 2021 года "Нептун" может быть передан в войска.

Напомним, недавно в Одесской области прошли испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования "Нептун", которые способны поражать различные корабли.