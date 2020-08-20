В Украине пройдет большой международный онлайн-марафон ко Дню Независимости
Онлайн-марафон продлится около 6 часов
В Украине в этом году состоится специальный формат празднования Дня Независимости страны – в виде онлайн-марафона. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
"В этом году Министерство иностранных дел Украины совместно с Украинским институтом подготовило специальный формат всемирного празднования Дня Независимости Украины – большой онлайн-марафон", – рассказали во внешнеполитическом ведомстве.
Ожидается, что марафон продлится около 6 часов.
Как сообщается, в программе марафона запланированы:
- поздравления со всего мира,
- украинские пейзажи,
- включения из креативной студии МИД,
- Украина глазами японского туриста в фильме "Спасибо",
- сет DJ Sky на фоне Карпатских гор,
- знакомство с украинскими фешн-брендами,
- поздравления украинских звезд,
- приготовление борща с победителем кулинарного шоу "МастерШеф-5" Евгением Клопотенко.
Ранее сообщалось, что мероприятия ко Дню Независимости Украины в Киеве в этом году проведут на Михайловской и Софийской площадях, а не на Крещатике и Майдане Независимости. Такое решение было принято на заседании Кабинета министров, который принял проект распоряжения по плану мероприятий к 29 годовщине Независимости Украины.