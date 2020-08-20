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В Украине пройдет большой международный онлайн-марафон ко Дню Независимости

День Независимости пройдет по-новому Фото из открытых источников

Онлайн-марафон продлится около 6 часов

В Украине в этом году состоится специальный формат празднования Дня Независимости страны – в виде онлайн-марафона. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"В этом году Министерство иностранных дел Украины совместно с Украинским институтом подготовило специальный формат всемирного празднования Дня Независимости Украины – большой онлайн-марафон", – рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

Ожидается, что марафон продлится около 6 часов.

Как сообщается, в программе марафона запланированы:

  • поздравления со всего мира,
  • украинские пейзажи,
  • включения из креативной студии МИД,
  • Украина глазами японского туриста в фильме "Спасибо",
  • сет DJ Sky на фоне Карпатских гор,
  • знакомство с украинскими фешн-брендами,
  • поздравления украинских звезд,
  • приготовление борща с победителем кулинарного шоу "МастерШеф-5" Евгением Клопотенко.

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Ранее сообщалось, что мероприятия ко Дню Независимости Украины в Киеве в этом году проведут на Михайловской и Софийской площадях, а не на Крещатике и Майдане Независимости. Такое решение было принято на заседании Кабинета министров, который принял проект распоряжения по плану мероприятий к 29 годовщине Независимости Украины.

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