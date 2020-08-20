В Украине пройдет большой международный онлайн-марафон ко Дню Независимости

День Независимости пройдет по-новому Фото из открытых источников

Онлайн-марафон продлится около 6 часов

В Украине в этом году состоится специальный формат празднования Дня Независимости страны – в виде онлайн-марафона. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"В этом году Министерство иностранных дел Украины совместно с Украинским институтом подготовило специальный формат всемирного празднования Дня Независимости Украины – большой онлайн-марафон", – рассказали во внешнеполитическом ведомстве.

Ожидается, что марафон продлится около 6 часов.

Как сообщается, в программе марафона запланированы:

поздравления со всего мира,

украинские пейзажи,

включения из креативной студии МИД,

Украина глазами японского туриста в фильме "Спасибо",

сет DJ Sky на фоне Карпатских гор,

знакомство с украинскими фешн-брендами,

поздравления украинских звезд,

приготовление борща с победителем кулинарного шоу "МастерШеф-5" Евгением Клопотенко.

Ранее сообщалось, что мероприятия ко Дню Независимости Украины в Киеве в этом году проведут на Михайловской и Софийской площадях, а не на Крещатике и Майдане Независимости. Такое решение было принято на заседании Кабинета министров, который принял проект распоряжения по плану мероприятий к 29 годовщине Независимости Украины.