В Украине проведут случайные проверки школ из-за коронавируса

Украинские школы проверят на соблюдение противоэпидемических мероприятий Фото из открытых источников

Учебные заведения проверят на соблюдение противоэпидемических мероприятий

В Украине проверят учебные заведения на соблюдение противоэпидемических мероприятий в период карантина из-за коронавируса COVID-19. Случайные проверки проведут в пяти школах каждой области. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Случайным образом должны быть проверены по меньшей мере 5 учебных заведений в каждой из областей. Особенно стоит обратить внимание на школы, которые располагаются в отдаленных районах, поскольку в областных центрах ситуация более-менее стабильная", - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В частности, контролировать процесс проверок, а также ситуацию в учебных заведениях глава правительства поручил главам областных и районных государственных администраций.

Также Шмыгаль отметил, что по результатам этой проверки правительством могут быть приняты и кадровые решения.

Напомним, недавно Министерство образования и науки опубликовало перечень противоэпидемиологических мероприятий на время карантина, которые должны действовать в школах с 1 сентября.