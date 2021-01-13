В Украине происходит серьезная разновидность геноцида, – Марина Ставнийчук о тарифах

Марина Ставнийчук Скріншот із відео

Власть ужасно далека от народа, констатировала гостья ток-шоу

Сегодня в Украине происходит серьезная разновидность геноцида украинского народа, в частности речь идет о тарифном геноциде.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила заслуженный юрист Украины, член Венецианской комиссии в 2009-2013 годах Марина Ставнийчук.

Гостья ток-шоу прокомментировала ситуацию с ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Украине и стихийными митингами, на которые выходят украинцы в разных регионах, протестуя против роста платы за коммунальные услуги.

"Сегодня в государстве - серьезная разновидность геноцида украинского народа, в частности речь идет о тарифном геноциде. Я вам скажу, что даже если бы ни одна политическая сила не приобщилась к этим протестам, мы четко понимаем, что люди стихийно, неорганизованно, по собственной инициативе все равно выходили бы. Выходили бы по одной простой причине, что конституционные гарантии на достойные условия жизни абсолютно не придерживаются нынешней властью. Эта власть ужасно далека от народа", - подчеркнула Марина Ставнийчук.

Гостья студии продолжила: "Я, честно говоря, была совершенно потрясена, когда услышала о поручении руководства государства правоохранительным органам изучить, кто стоит за протестами народа. Как по мне, мне бы показалось, что нормальные руководители государства должны бы самокритично посмотреть на показатели – минимальная заработная плата, средняя пенсия, уже не говорим о минимальной, средняя заработная плата; сопоставить эти в разных регионах показатели с соответствующими ценами по тарифным расценкам на все энергоносители".

Марина Ставнийчук отметила, что тогда было бы понятно, что пенсионеры платят за коммунальные услуги не 10-20% от своих доходов, а 100%.

Как сообщали, недавно президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения. Тогда в Минэнергетики представили план по постепенному снижению тарифов на газ.

В Кабинете министров по поручению президента наработали пути решения вопроса роста тарифов на газ для населения. В правительстве имеют два подхода, которые позволят существенно снизить тарифы.

Добавим, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг начинает тщательную проверку всех газопоставщиков, которые имеют самые высокие тарифы на распределение газа.