live
Новости » Общество Читати новину українською

В Украине продолжили выплаты медикам, пострадавшим от COVID-19

В Украине продолжили выплаты медикам, пострадавшим от COVID-19 Фото из открытых источников

Страховая выплата предусмотрена в случае приобретения инвалидности или смерти медика из-за заражения COVID-19 на рабочем месте

Кабинет министров Украины принял постановление о продлении страховых выплат в 2021 году медицинским работникам и членам их семей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики. 

В частности, медицинские работники получат одноразовую выплату в случае установления им инвалидности и степени утраты трудоспособности вследствие заболевания COVID-19 на работе. Размер выплаты составит не менее 300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. С января 2021 года прожиточный минимум составляет 2 189 гривен. 

Новости по теме: В Украине есть возможность повысить зарплаты медикам до 1 тыс. долларов, – экономический эксперт

Кроме того, в случае смерти медика из-за инфицирования COVID-19, члены семей погибших имеют право на разовую выплату в размере 750 прожиточных минимумов. 

На 2021 год для проведения страховых выплат было предусмотрено 251 миллион 970 тысяч гривен.

Новости по теме: С 1 января столичные медики будут получать новые надбавки, - Кличко

Напомним, в начале 2021 года Кабинет министров упростил порядок расследования случаев смерти отдельных категорий медицинских работников в результате инфицирования коронавирусом во время выполнения рабочих обязанностей. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Кабмин Шмыгаля могут отправить в отставку для снижения народного недовольства, - Илья Кива Шмыгаль заявил о реализации 8 шагов для уменьшения тарифов в Украине: О чем идет речь Законопроект о референдуме и доклад Шмигаля: Что рассмотрит Рада на следующей неделе На сессии Славянского горсовета депутаты призвали премьер-министра Шмыгаля уйти в отставку
Loading...

программы канала ZIK

Трагедия Холокоста. Замена державтопарку США. Контрабанда хамелеонов | #Новости | 27.01.20
Илья Кива | Ток-шоу
Геннадий Москаль | Ток-шоу
Тарифы и референдум. Судебная система. Рейтинг
Тарифы раздора. Локдаун VS Экономика. Легализация оружия? | Ток-шоу