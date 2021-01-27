В Украине продолжили выплаты медикам, пострадавшим от COVID-19

В Украине продолжили выплаты медикам, пострадавшим от COVID-19 Фото из открытых источников

Страховая выплата предусмотрена в случае приобретения инвалидности или смерти медика из-за заражения COVID-19 на рабочем месте

Кабинет министров Украины принял постановление о продлении страховых выплат в 2021 году медицинским работникам и членам их семей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

В частности, медицинские работники получат одноразовую выплату в случае установления им инвалидности и степени утраты трудоспособности вследствие заболевания COVID-19 на работе. Размер выплаты составит не менее 300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. С января 2021 года прожиточный минимум составляет 2 189 гривен.

Кроме того, в случае смерти медика из-за инфицирования COVID-19, члены семей погибших имеют право на разовую выплату в размере 750 прожиточных минимумов.

На 2021 год для проведения страховых выплат было предусмотрено 251 миллион 970 тысяч гривен.

Напомним, в начале 2021 года Кабинет министров упростил порядок расследования случаев смерти отдельных категорий медицинских работников в результате инфицирования коронавирусом во время выполнения рабочих обязанностей.