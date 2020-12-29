В Украине продолжают дорожать куриные яйца

Куриные яйца

Эксперты объясняют рост цен с подорожанием кормового сырья

В течение декабря в Украине подорожали куриные яйца, цена за десяток уже достигла 30 гривен и скорее всего будет продолжать ползти вверх. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации животноводов Украины.

Эксперты объясняют рост цен с подорожанием кормового сырья.

"На фоне этих обстоятельствах фермеры боятся, что не хватит корма: некоторые производители сокращают поголовье птицы, а некоторые даже вынуждены закрываться, чтобы переждать непредсказуемые колебания", – рассказала эксперт по птицеводству Ирина Бойко.

В то же время прогнозируется, что в конце месяца потребители будут покупать яйца от 30 гривен за десяток, а после новогодних праздников цены снова увеличится. Это связано с постепенным сокращением поголовья птицы и продолжением роста цен на рынке сырья.

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Напомним, ранее генеральный директор Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Руслан Сластен заявил, что в начале нового года цены на хлеб в Украине могут снова вырасти на 1-1,5 гривны.