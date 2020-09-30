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В Украине продолжают испытывать "Ольху" и создадут новые снаряды для "Градов" и "Ураганов"

Ракетная установка "Ольха-М"

 Фото из открытых источников

По словам заместителя, высокоточная система "Ольха-М" имеет дальность пуска до 120 км

В Украине продолжаются испытания отечественного ракетного комплекса залпового огня "Ольха-М". Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк, передает Интерфакс-Украина.

По словам заместителя, высокоточная система "Ольха-М" имеет дальность пуска до 120 км. В случае положительных результатов испытания, начнется серийная закупка.

Он также сообщил, что сейчас специалисты предприятия КБ "Южное" работают над созданием новых реактивных снарядов калибра 122 мм "Тайфун-1" для реактивных систем залпового огня "Град" и калибра 220 мм "Тайфун-2" для РСЗО "Ураган".

"Раньше в Украине не изготавливались реактивные снаряды даже старых образцов к этим РСЗО. Новые снаряды должны иметь существенно увеличенную дальность действия в сравнении с советскими образцами - по "Тайфун-1" это 40 км против 20 км - при сохранении потенциала боевой части. Подтверждения этих параметров на испытаниях мы ждем от разработчиков уже в этом году", - сказал Миронюк.

Заместитель министра обороны подчеркнул, что береговой ракетный комплекс "Нептун" прошел все испытания и принят на вооружение ВСУ. В министерстве заинтересованы в скорейшем его получении и утверждают, что имеют соответствующие средства на их приобретение.

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Напомним, ранее командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа сообщал, что в ближайшее время военно-морские силы Украины сформируют дивизионы берегового комплекса крылатых ракет наземного базирования РК-360МЦ "Нептун" и в 2021 году поставят его на дежурство. 

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