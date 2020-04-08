В Украине призвали не разблокировать "Одноклассники" и "ВКонтакте"

15 мая заканчивается срок действия решение СНБО о санкциях в отношении российских компаний Апостроф

15 мая работа соцсетей на территории страны может быть восстановлена

Народный депутат из фракции "Голос" Роман Лозинский призвал украинскую власть продолжить запрет социальных сетей "Одноклассники", "ВКонтакте" и других российских сайтов. Об этом политик сообщил в Facebook.

Как отмечается, 15 мая этого года истекает трехлетний срок действия решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении российских компаний.

"ВКонтакте" и "Одноклассники" возобновят работу в Украине. Уже через месяц. Вместе с сотнями других запрещенных (пока) российских сервисов. Кто-то слышал, чтобы Совет нацбезопасности продолжал действие решения или хотя бы обсуждал его? Я – нет", - отметил депутат.

В связи с этим Роман Лозинский направил депутатское обращение к президенту Украины, СНБО, Кабинету министров и Службы безопасности с требованием безотлагательно продолжить санкции и блокирование российских сайтов и социальных сетей.

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"Мы не имеем права способствовать агрессору вести гибридную войну в информационном поле и зарабатывать деньги на украинцах", - подчеркнул Лозинский.

К слову, в мае 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях на три года относительно российской интернет-компании "Яндекс", Mail.Ru Group, а также соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники".

Напомним, ранее лаборатория цифровой безопасности, которая проводила тестирование, установила, что социальную сеть "ВКонтакте" в Украине не блокируют все провайдеры.