В Украине предупредили о гололедице на дорогах
Погодные условия могут осложнить транспортное движение
Во вторник, 17 ноября, в Украине объявили предупреждение о гололедице на дорогах. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как отмечается, гололедица на дорогах продержится в течение нескольких дней.
"Внимание! Предупреждение о гололедице на дорогах Украины. По данным Укргидрометцентра, 17-19 ноября в восточных областях на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
Кроме этого, в ГСЧС отметили, что сложные погодные условия, которые будут наблюдаться в Украине до четверга, могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Напомним, в воскресенье, 15 ноября, Харьков и город Шостка Сумской области засыпало снегом, а местами высота снежного покрова составляла 6 сантиметров.
Позже в "Киевавтодоре" предупредили, что с вечера 17 ноября и до утра 18 ноября в столице ожидается мокрый снег и призвали водителей быть осторожными на дорогах.