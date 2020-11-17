В Украине предупредили о гололедице на дорогах

Украинцев предупредили о гололедице 17-19 ноября Фото из открытых источников

Погодные условия могут осложнить транспортное движение

Во вторник, 17 ноября, в Украине объявили предупреждение о гололедице на дорогах. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, гололедица на дорогах продержится в течение нескольких дней.

"Внимание! Предупреждение о гололедице на дорогах Украины. По данным Укргидрометцентра, 17-19 ноября в восточных областях на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в ГСЧС отметили, что сложные погодные условия, которые будут наблюдаться в Украине до четверга, могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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Напомним, в воскресенье, 15 ноября, Харьков и город Шостка Сумской области засыпало снегом, а местами высота снежного покрова составляла 6 сантиметров.

Позже в "Киевавтодоре" предупредили, что с вечера 17 ноября и до утра 18 ноября в столице ожидается мокрый снег и призвали водителей быть осторожными на дорогах.