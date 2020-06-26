В Украине предлагают разрешить превышать скорость на международных путях

Водитель-рекордсмен по превышению скорости движения Facebook-страница Антона Геращенко

Речь идет о превышении скорости на 30-60 км в час в зависимости от количества полос

В Украине предлагают разрешить превышать скорость на международных и национальных автомобильных дорогах. В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект №3744. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Закон предлагает увеличить лимит разрешенного превышения скорости на международных и национальных автодорогах. Ожидается, что это позволит уменьшить затраты времени на прохождения длинных расстояний, предотвратит усталость водителей и снизит риски, связанные с длительным непрерывным пребыванием водителей за рулем.

Итак, на международных и национальных дорогах предлагается увеличить лимит следующим образом:

которые имеют по одной полосе для движения в каждом направлении - более чем на 30 километров в час;

которые имеют две полосы для движения в одном направлении - более чем на 40 километров в час;

которые имеют три и больше полосы для движения в одном направлении - более чем на 50 километров в час.

При этом штрафом в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан предлагают наказывать превышение скорости более чем на 60 километров в час на международных и национальных автомобильных дорогах, которые имеют три и больше полосы для движения в одном направлении.

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Ранее Министерство внутренних дел (МВД) подготовило законопроект, чтобы сумма штрафа за превышение скорости была значительно больше. Например, 3400 гривен для тех, кто превысил больше, чем на 50 км/ч.