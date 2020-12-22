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В Украине появится первый электронный музей о преступлениях на Донбассе и в Крыму

В Украине создадут онлайн-портал о преступлениях на Донбассе и в Крыму Фото из открытых источников

Онлайн-ресурс будет содержать свидетельства очевидцев, архивные источники, решения и резолюции международных организаций, а также фото- и видеоматериалы

В Украине создадут интернет-портал, который будет содержать данные о преступлениях на временно неподконтрольных территориях. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. 

Как отмечается, меморандум о сотрудничестве, который предусматривает создание онлайн-ресурса, подписали ряд ведомств: Представительство Президента Украины в АРК, Офис Генпрокурора, Украинский институт нацпамяти, Международный фонд "Возрождение" и Центр исследования безопасности среды "Прометей". 

Предполагается, что портал будет содержать свидетельства очевидцев, архивные источники, информацию СМИ, решения и резолюции международных организаций, фото- и видеоматериалы.

"Сначала это будут первые 30 историй о преступлениях, совершенных на временно оккупированной территории права человека, военные преступления, экология, экономика и др. Будет работать система с удобным поиском: по лицам, по местам, по времени", – рассказал глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

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В основу портала будут положены результаты работы Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, офиса Генерального прокурора, факты и показания, задокументированные неправительственными организациями.

По словам заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова, с 2014 года правоохранительные органы и органы прокуратуры расследуют преступления, совершенные в Крыму и ОРДЛО. За этот период зафиксировано более 20 тысяч уголовных правонарушений, среди прочего военные преступления и преступления против человечности.

В то же время исполнительный директор "Возрождения" Александр Сушко подчеркнул, что создание портала поможет Украине более систематизировано доносить до международного сообщества информацию о преступлениях и событиях в ОРДЛО и Крыму. 

Напомним, недавно в Офисе генерального прокурора заявили о намерении создать шесть мобильных групп, которые будут заниматься расследованием преступлений на Донбассе. В частности, речь идет о территориях, освобожденных в 2014-2015 годах.

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