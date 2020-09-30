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В Украине появится государственный стандарт базового среднего образования: Когда ждать нововведения

Фото из открытых источников

По словам премьера, ключевые компетентности и сквозные умения госстандарта базируются на практиках ЕС

Кабинет министров Украины утвердил государственный стандарт базового среднего образования, который заработает с 2022 года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Обучение в базовой школе должно формировать личностный потенциал для дальнейшей самореализации ученика. Для этого правительство утвердило государственный стандарт базового среднего образования, который заработает с 2022 года", - написал Шмыгаль.

По словам премьера, ключевые компетентности и сквозные умения госстандарта базируются на практиках Европейского Союза. В частности, документ определяет 11 ключевых компетентностей, которые должны получить школьники. Среди них:

  • свободное владение государственным языком;
  • способность общаться на иностранных языках;
  • математическая и технологическая компетентность;
  • инновационность и открытость к новым идеям;
  • предприимчивость и финансовая грамотность;
  • способность учиться на протяжении жизни.

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Напомним, ранее исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет заявил, что учебные заведения могут сами формировать график образовательного процесса, в частности принимать решение о начале каникул. 

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