В Украине появится государственный стандарт базового среднего образования: Когда ждать нововведения

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По словам премьера, ключевые компетентности и сквозные умения госстандарта базируются на практиках ЕС

Кабинет министров Украины утвердил государственный стандарт базового среднего образования, который заработает с 2022 года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Обучение в базовой школе должно формировать личностный потенциал для дальнейшей самореализации ученика. Для этого правительство утвердило государственный стандарт базового среднего образования, который заработает с 2022 года", - написал Шмыгаль.

По словам премьера, ключевые компетентности и сквозные умения госстандарта базируются на практиках Европейского Союза. В частности, документ определяет 11 ключевых компетентностей, которые должны получить школьники. Среди них:

свободное владение государственным языком;

способность общаться на иностранных языках;

математическая и технологическая компетентность;

инновационность и открытость к новым идеям;

предприимчивость и финансовая грамотность;

способность учиться на протяжении жизни.

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Напомним, ранее исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет заявил, что учебные заведения могут сами формировать график образовательного процесса, в частности принимать решение о начале каникул.