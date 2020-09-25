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В Украине появился новый профессиональный праздник, Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Указ подписан президентом 25 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в стране еще одного официального праздника – Дня виноградаря и винодела. Об этом глава государства заявил во время брифинга на Закарпатье, сообщает Украинская правда

"Сегодня (25 сентября – ред.) я подписал указ, устанавливающий в Украине официальный праздник – День виноградаря и винодела. Я знаю, что это важно для людей, работающих в этой области. Это символический шаг, который подчеркивает уважение к этой профессии и этого мало. Правительство и соответствующее министерство должны представить комплекс мер для развития украинского виноградарства и виноделия", - сказал Зеленский.

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Как указано в указе, опубликованном Офисом президента, День виноградаря и винодела в Украине будут отмечать ежегодно во второе воскресенье ноября. В 2020 году - это 8 ноября.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский решил, что ежегодно 25 июня в стране будут отмечать День таможенника.

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