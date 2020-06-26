В Украине появился новый праздник: Что будем отмечать и когда
Соответствующий указ вступил силу со дня публикации
Президент Украины Владимир Зеленский решил, что ежегодно 25 июня в стране будут отмечать День таможенника. Соответсвующий указ под номером №251 был опубликован на сайте президента.
"Учитывая важную роль таможенников в обеспечении таможенной безопасности и защите экономических интересов Украины, постановляю учредить в Украине профессиональный праздник - День таможенника Украины, который отмечать ежегодно 25 июня", - говорится в документе.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня публикации.