В Украине появился новый праздник: Что будем отмечать и когда

Владимир Зеленский Офис президента

Соответствующий указ вступил силу со дня публикации

Президент Украины Владимир Зеленский решил, что ежегодно 25 июня в стране будут отмечать День таможенника. Соответсвующий указ под номером №251 был опубликован на сайте президента.

"Учитывая важную роль таможенников в обеспечении таможенной безопасности и защите экономических интересов Украины, постановляю учредить в Украине профессиональный праздник - День таможенника Украины, который отмечать ежегодно 25 июня", - говорится в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня публикации.

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