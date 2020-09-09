В Украине появился чат-бот для крымчан

В Украине запустили чат-бот для крымчан Фото из открытых источников

Воспользоваться ботом можно в мессенджере Telegram

В Украине запустили чат-бот CrimeaIsUAbot для крымчан, который будет предоставлять информацию относительно пересечения админграницы, оформления украинских паспортов и других документов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что CrimeaIsUAbot круглосуточно предоставляет мгновенную консультацию по оформлению паспорта гражданина Украины, свидетельства о рождении и смерти на оккупированной территории, и актуальную информацию о порядке пересечения КПВВ. Кроме этого, бот может прислать образцы официальных бумаг для заполнения и позволяет записаться в очередь на подачу документов.

"Чат-бот будет размещен на сайтах профильных государственных органов и общественных организаций. Перечень актуальных вопросов, на которые можно будет получить ответы, будет дополняться", - отметили в пресс-службе ОП.

Сейчас работает электронная очередь для подачи документов на получение биометрического паспорта или ID-карты гражданина Украины. Кроме этого, в режиме онлайн можно записаться на заключение декларации с семейным врачом.

Впоследствии планируют запустить еще ряд услуг, среди которых - подача в онлайн-режиме документов на регистрацию брака, онлайн-нотариата, документов на проезд на временно оккупированную территорию для иностранцев и документов для регистрации актов гражданского состояния, в том числе рождения на временно оккупированных территориях и тому подобное.

К слову, презентовали новый бот Представительство Президента Украины в Крыму совместно с правозащитной организацией "КрымЅОЅ" и Украинским Хельсинским союзом по правам человека.

Воспользоваться чат-ботом CrimeaIsUAbot можно по ссылке - t.me/CrimeaIsUaBot.

Напомним, недавно в Украине заработал гид по государственным услугам - информационный онлайн-портал обо всех сервисах, предоставляемых органами исполнительной власти и местного самоуправления.