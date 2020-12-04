В Украине появились результаты сертификации учителей: Сколько педагогов получат надбавки

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Около 40% учителей в итоге не прошли сертификацию

В Украине завершилась сертификация учителей начальной школы, все этапы которой успешно прошли 902 педагога. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в целом в сертификации приняли участие 1591 учителей начальных классов, однако до третьего этапа дошли лишь 1040 педагогов. В связи с этим около 40% учителей не прошли сертификацию.

Соответственно, 902 учителя начальных классов, которые успешно прошли сертификацию, получат 20% надбавки к заработной плате. Документы о прохождении сертификации появятся в электронных кабинетах участников до 16 декабря текущего года.

Как известно, сертификация состояла из трех этапов: тестирования, подачи анкет самооценки и изучение практического опыта работы. Для этого проводилось анкетирование директора, заместителя директора и руководителя методического объединения, в которое входит участник сертификации; интервью с участником сертификации, а также анализ и решение участником педагогических ситуаций.

Напомним, недавно Кабинет министров Украины отменил повышение зарплат учителям в 2021 году. Тогда это решение объяснили "отсутствием неинфляционных источников финансирования".