В Украине подтверждено 39 случаев COVID-19

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Пациент, у которого первого был зафиксирован COVID-19, уже выздоровел

По состоянию на 22:00 20 марта в Украине подтверждено 39 случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

10 новых случаев зафиксировано в Черновицкой области. Сейчас в Украине зафиксировано 3 летальных случая от COVID-19 в Украине.

Пациент, у которого первого был зафиксирован COVID-19, уже выздоровел.

Напомним, с 12 марта в Украине начали действовать введенные Кабинетом министров Украины ограничения из-за коронавируса. Они предусматривают закрытие заведений, запрет массовых собраний более 200 человек, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.