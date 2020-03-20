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В Украине подтвержден 41 случай COVID-19

Фото из открытых источников

Новые случаи были зафиксированы в Киевской и Тернопольской областях

По состоянию на 23:00 20 марта в Украине подтвержден 41 случай COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Новые случаи были зафиксированы в Киевской (1) и Тернопольской (1) областях.

Сейчас в Украине 3 летальные случаи от COVID-19 - по одному человеку умерли от болезни в Житомирской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

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Пациент, у которого первого в Украине был зафиксирован COVID-19, уже выздоровел.

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