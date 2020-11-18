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В Украине подтвердили уже более 570 тыс. случаев COVID-19, за последние сутки заболели 12,5 тыс. человек

Фото из открытых источников

Больше всего больных вновь обнаружили в столице

По состоянию на утро 18 ноября в Украине обнаружили 570 153 случая коронавирусной болезни, за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 12 496 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".

Согласно сообщению, за минувшие сутки заболели 535 детей и 529 медработников, также 1 668 человек госпитализировали, зарегистрированы 256 летальных случаев. 

Кроме этого, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 213), Днепропетровской (1 023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.

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Как отмечается, сейчас ситуация с заболеваемостью в регионах выглядит следующим образом: 

  • г. Киев – 53 855 случаев;
  • Винницкая область – 14 306 случаев;
  • Волынская область – 19 648 случаев;
  • Днепропетровская область – 23 900 случаев;
  • Донецкая область – 18 257 случаев;
  • Житомирская область – 23 988 случаев;
  • Закарпатская область – 20 146 случаев;
  • Запорожская область – 20 733 случая;
  • Ивано-Франковская область – 29 542 случая;
  • Киевская область – 26 561 случай;
  • Кировоградская область – 3 818 случаев;
  • Луганская область – 5 286 случаев;
  • Львовская область – 38 577 случаев;
  • Николаевская область – 13 394 случая;
  • Одесская область – 34 806 случаев;
  • Полтавская область – 16 418 случаев;
  • Ровенская область – 25 904 случая;
  • Сумская область – 19 514 случаев;
  • Тернопольская область – 24 242 случая;
  • Харьковская область – 49 067 случаев;
  • Херсонская область – 7 624 случая;
  • Хмельницкая область – 23 952 случая;
  • Черкасская область – 15 033 случая;
  • Черновицкая область – 29 126 случаев;
  • Черниговская область – 12 456 случаев.

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Напомним, накануне во время отчета правительства в Верховной Раде премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал места, где существует самый высокий риск заразиться коронавирусом.

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