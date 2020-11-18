В Украине подтвердили уже более 570 тыс. случаев COVID-19, за последние сутки заболели 12,5 тыс. человек
Больше всего больных вновь обнаружили в столице
По состоянию на утро 18 ноября в Украине обнаружили 570 153 случая коронавирусной болезни, за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 12 496 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".
Согласно сообщению, за минувшие сутки заболели 535 детей и 529 медработников, также 1 668 человек госпитализировали, зарегистрированы 256 летальных случаев.
Кроме этого, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 213), Днепропетровской (1 023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях.
Как отмечается, сейчас ситуация с заболеваемостью в регионах выглядит следующим образом:
- г. Киев – 53 855 случаев;
- Винницкая область – 14 306 случаев;
- Волынская область – 19 648 случаев;
- Днепропетровская область – 23 900 случаев;
- Донецкая область – 18 257 случаев;
- Житомирская область – 23 988 случаев;
- Закарпатская область – 20 146 случаев;
- Запорожская область – 20 733 случая;
- Ивано-Франковская область – 29 542 случая;
- Киевская область – 26 561 случай;
- Кировоградская область – 3 818 случаев;
- Луганская область – 5 286 случаев;
- Львовская область – 38 577 случаев;
- Николаевская область – 13 394 случая;
- Одесская область – 34 806 случаев;
- Полтавская область – 16 418 случаев;
- Ровенская область – 25 904 случая;
- Сумская область – 19 514 случаев;
- Тернопольская область – 24 242 случая;
- Харьковская область – 49 067 случаев;
- Херсонская область – 7 624 случая;
- Хмельницкая область – 23 952 случая;
- Черкасская область – 15 033 случая;
- Черновицкая область – 29 126 случаев;
- Черниговская область – 12 456 случаев.
Напомним, накануне во время отчета правительства в Верховной Раде премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал места, где существует самый высокий риск заразиться коронавирусом.