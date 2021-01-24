В Украине подтвердили почти 4 тыс. случаев коронавируса, более 2 тыс. больных госпитализировали

Количество больных в Украине уменьшается Фото из открытых источников

За сутки от осложнений COVID-19 умерли 83 человека

В Украине в течение 23 января зарегистрировали еще 3 915 случаев коронавируса, среди больных – 117 детей и 111 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Больше всего больных за сутки обнаружили во Львовской (320), Ивано-Франковской (292), Киевской (242), Днепропетровской (236) областях и Киеве (240).

Также накануне с COVID-19 госпитализировали 2 079 пациентов, еще 83 человека погибли. В то же время преодолеть болезнь смогли 5 407 человек. Всего 23 января было осуществлено 23 081 тестирование.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 240 случаев;

Винницкая область - 122 случая;

Волынская область - 73 случая;

Днепропетровская область - 236 случаев;

Донецкая область - 110 случаев;

Житомирская область - 164 случая;

Закарпатская область - 188 случаев;

Запорожская область - 198 случаев;

Ивано-Франковская область - 292 случая;

Киевская область - 242 случая;

Кировоградская область - 43 случая;

Луганская область - 79 случаев;

Львовская область - 320 случаев;

Николаевская область - 199 случаев;

Одесская область - 89 случаев;

Полтавская область - 141 случай;

Ровенская область - 96 случаев;

Сумская область - 118 случаев;

Тернопольская область - 119 случаев;

Харьковская область - 118 случаев;

Херсонская область - 104 случая;

Хмельницкая область - 203 случая;

Черкасская область - 78 случаев;

Черновицкая область - 186 случаев;

Черниговская область - 157 случаев.

Данные из оккупированного Крыма и ОРДЛО отсутствуют.

Всего с начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 191 812 человека, из них 947 514 – выздоровели, а 21 861 больной умер.

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Напомним, недавно в Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине показатель заболеваемости коронавирусом в пять раз превышает норму, которая составляет 40 случаев заболевания на 100 тысяч населения.