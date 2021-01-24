В Украине подтвердили почти 4 тыс. случаев коронавируса, более 2 тыс. больных госпитализировали
За сутки от осложнений COVID-19 умерли 83 человека
В Украине в течение 23 января зарегистрировали еще 3 915 случаев коронавируса, среди больных – 117 детей и 111 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Больше всего больных за сутки обнаружили во Львовской (320), Ивано-Франковской (292), Киевской (242), Днепропетровской (236) областях и Киеве (240).
Также накануне с COVID-19 госпитализировали 2 079 пациентов, еще 83 человека погибли. В то же время преодолеть болезнь смогли 5 407 человек. Всего 23 января было осуществлено 23 081 тестирование.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев - 240 случаев;
- Винницкая область - 122 случая;
- Волынская область - 73 случая;
- Днепропетровская область - 236 случаев;
- Донецкая область - 110 случаев;
- Житомирская область - 164 случая;
- Закарпатская область - 188 случаев;
- Запорожская область - 198 случаев;
- Ивано-Франковская область - 292 случая;
- Киевская область - 242 случая;
- Кировоградская область - 43 случая;
- Луганская область - 79 случаев;
- Львовская область - 320 случаев;
- Николаевская область - 199 случаев;
- Одесская область - 89 случаев;
- Полтавская область - 141 случай;
- Ровенская область - 96 случаев;
- Сумская область - 118 случаев;
- Тернопольская область - 119 случаев;
- Харьковская область - 118 случаев;
- Херсонская область - 104 случая;
- Хмельницкая область - 203 случая;
- Черкасская область - 78 случаев;
- Черновицкая область - 186 случаев;
- Черниговская область - 157 случаев.
Данные из оккупированного Крыма и ОРДЛО отсутствуют.
Всего с начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 191 812 человека, из них 947 514 – выздоровели, а 21 861 больной умер.
Напомним, недавно в Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине показатель заболеваемости коронавирусом в пять раз превышает норму, которая составляет 40 случаев заболевания на 100 тысяч населения.