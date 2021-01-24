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В Украине подтвердили почти 4 тыс. случаев коронавируса, более 2 тыс. больных госпитализировали

Количество больных в Украине уменьшается Фото из открытых источников

За сутки от осложнений COVID-19 умерли 83 человека

В Украине в течение 23 января зарегистрировали еще 3 915 случаев коронавируса, среди больных – 117 детей и 111 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. 

Больше всего больных за сутки обнаружили во Львовской (320), Ивано-Франковской (292), Киевской (242), Днепропетровской (236) областях и Киеве (240).

Также накануне с COVID-19 госпитализировали 2 079 пациентов, еще 83 человека погибли. В то же время преодолеть болезнь смогли 5 407 человек. Всего 23 января было осуществлено 23 081 тестирование.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев - 240 случаев;
  • Винницкая область - 122 случая;
  • Волынская область - 73 случая;
  • Днепропетровская область - 236 случаев;
  • Донецкая область - 110 случаев;
  • Житомирская область - 164 случая;
  • Закарпатская область - 188 случаев;
  • Запорожская область - 198 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 292 случая;
  • Киевская область - 242 случая;
  • Кировоградская область - 43 случая;
  • Луганская область - 79 случаев;
  • Львовская область - 320 случаев;
  • Николаевская область - 199 случаев;
  • Одесская область - 89 случаев;
  • Полтавская область - 141 случай;
  • Ровенская область - 96 случаев;
  • Сумская область - 118 случаев;
  • Тернопольская область - 119 случаев;
  • Харьковская область - 118 случаев;
  • Херсонская область - 104 случая;
  • Хмельницкая область - 203 случая;
  • Черкасская область - 78 случаев;
  • Черновицкая область - 186 случаев;
  • Черниговская область - 157 случаев.

Данные из оккупированного Крыма и ОРДЛО отсутствуют.

Всего с начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 191 812 человека, из них 947 514 – выздоровели, а 21 861 больной умер. 

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Напомним, недавно в Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине показатель заболеваемости коронавирусом в пять раз превышает норму, которая составляет 40 случаев заболевания на 100 тысяч населения.

 
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