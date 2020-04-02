В Украине подтвердили 897 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19

Выздороветь смогли 19 граждан

Демонстративное фото из открытых источников

По состоянию на 22:00 четверга, 2 апреля, в Украине лабораторно подтвердили 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 2 апреля в Украине 897 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 22 летальных случая от COVID-19", - говорится в сообщении.

Кроме этого, за весь период эпидемии 19 человек уже выздоровели, повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Напомним, Министерство здравоохранения обнародовало протокол "Оказания медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (COVID-19)".