В Украине подтвердили 800 случаев COVID-19, еще более 850 пациентов выздоровели
Накануне обнаружили более 20 летальных случаев среди инфицированных
В Украине за минувшие сутки коронавирусную болезнь подтвердили у 800 пациентов, таким образом общее количество инфицированных почти достигло 53 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Так, по состоянию на утро 11 июля в Украине 52 843 лабораторно подтвержденные случая COVID-19, из них 1 372 - умерли, а 25 661 пациент выздоровел. Накануне от осложнений коронавируса погибли 27 больных, однако преодолеть болезнь смог 861 инфицированный.
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Статистика коронавируса в регионах:
- Винницкая область — 2 081 (+21)
- Волынская область — 2 987 (+55)
- Днепропетровская область — 1 140 (+3)
- Донецкая область — 758 (+7)
- Житомирская область — 1 512 (0)
- Закарпатская область — 3 842 (+108)
- Запорожская область — 612 (+2)
- Ивано-Франковская область — 2 971 (+56)
- Кировоградская область — 670 (0)
- г. Киев — 6 115 (+125)
- Киевская область — 2 986 (+46)
- Львовская область — 6 882 (+119)
- Луганская область — 93 (+3)
- Николаевская область — 477 (+10)
- Одесская область — 2 141 (+33)
- Полтавская область — 331 (+1)
- Ровенская область — 4 520 (+66)
- Сумская область — 337 (+5)
- Тернопольская область — 2 217 (+43)
- Харьковская область — 2 621 (+44)
- Херсонская область — 204 (+1)
- Хмельницкая область — 888 (+7)
- Черновицкая область — 5 117 (+21)
- Черкасская область — 738 (+13)
- Черниговская область — 594 (+2)
Напомним, накануне Центр общественного здоровья сообщил 819 новых случаях коронавируса, в то же время выздоровели от болезни рекордные 1016 человек.