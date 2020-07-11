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В Украине подтвердили 800 случаев COVID-19, еще более 850 пациентов выздоровели

Фото с открытых источников

Накануне обнаружили более 20 летальных случаев среди инфицированных

В Украине за минувшие сутки коронавирусную болезнь подтвердили у 800 пациентов, таким образом общее количество инфицированных почти достигло 53 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны

Так, по состоянию на утро 11 июля в Украине 52 843 лабораторно подтвержденные случая COVID-19, из них 1 372 - умерли, а 25 661 пациент выздоровел. Накануне от осложнений коронавируса погибли 27 больных, однако преодолеть болезнь смог 861 инфицированный. 

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Статистика коронавируса в регионах:

  • Винницкая область — 2 081 (+21)
  • Волынская область — 2 987 (+55)
  • Днепропетровская область — 1 140 (+3)
  • Донецкая область — 758 (+7)
  • Житомирская область — 1 512 (0)
  • Закарпатская область — 3 842 (+108)
  • Запорожская область — 612 (+2)
  • Ивано-Франковская область — 2 971 (+56)
  • Кировоградская область — 670 (0)
  • г. Киев — 6 115 (+125)
  • Киевская область — 2 986 (+46)
  • Львовская область — 6 882 (+119)
  • Луганская область — 93 (+3)
  • Николаевская область — 477 (+10)
  • Одесская область — 2 141 (+33)
  • Полтавская область — 331 (+1)
  • Ровенская область — 4 520 (+66)
  • Сумская область — 337 (+5)
  • Тернопольская область — 2 217 (+43)
  • Харьковская область — 2 621 (+44)
  • Херсонская область — 204 (+1)
  • Хмельницкая область — 888 (+7)
  • Черновицкая область — 5 117 (+21)
  • Черкасская область — 738 (+13)
  • Черниговская область — 594 (+2)

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Напомним, накануне Центр общественного здоровья сообщил 819 новых случаях коронавируса, в то же время выздоровели от болезни рекордные 1016 человек.

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