В Украине подтвердили 800 случаев COVID-19, еще более 850 пациентов выздоровели

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Накануне обнаружили более 20 летальных случаев среди инфицированных

В Украине за минувшие сутки коронавирусную болезнь подтвердили у 800 пациентов, таким образом общее количество инфицированных почти достигло 53 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Так, по состоянию на утро 11 июля в Украине 52 843 лабораторно подтвержденные случая COVID-19, из них 1 372 - умерли, а 25 661 пациент выздоровел. Накануне от осложнений коронавируса погибли 27 больных, однако преодолеть болезнь смог 861 инфицированный.

Статистика коронавируса в регионах:

Винницкая область — 2 081 (+21)

Волынская область — 2 987 (+55)

Днепропетровская область — 1 140 (+3)

Донецкая область — 758 (+7)

Житомирская область — 1 512 (0)

Закарпатская область — 3 842 (+108)

Запорожская область — 612 (+2)

Ивано-Франковская область — 2 971 (+56)

Кировоградская область — 670 (0)

г. Киев — 6 115 (+125)

Киевская область — 2 986 (+46)

Львовская область — 6 882 (+119)

Луганская область — 93 (+3)

Николаевская область — 477 (+10)

Одесская область — 2 141 (+33)

Полтавская область — 331 (+1)

Ровенская область — 4 520 (+66)

Сумская область — 337 (+5)

Тернопольская область — 2 217 (+43)

Харьковская область — 2 621 (+44)

Херсонская область — 204 (+1)

Хмельницкая область — 888 (+7)

Черновицкая область — 5 117 (+21)

Черкасская область — 738 (+13)

Черниговская область — 594 (+2)

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Напомним, накануне Центр общественного здоровья сообщил 819 новых случаях коронавируса, в то же время выздоровели от болезни рекордные 1016 человек.