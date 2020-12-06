В Украине подтвердили 11,5 тысяч новых случаев COVID-19

Лидером по распространению COVID-19 остается Киев Фото из открытых источников

В то же время более 6 тысяч пациентов выздоровели за сутки

В Украине 5 декабря коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили еще у 11 590 человек, из них 627 детей и 493 медработника. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Больше всего случаев болезни за сутки обнаружили в Киеве (1 518), Одесской (1 002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях.

Кроме этого, накануне от осложнений COVID-19 умерли 167 пациентов. Еще 1 127 человек госпитализировали. В то же время 6 048 больных выздоровели. Всего за 5 декабря было проведено 42 096 тестирований.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 79 809 случаев;

Винницкая область - 18 587 случаев;

Волынская область - 26 019 случаев;

Днепропетровская область - 44 080 случаев;

Донецкая область - 25 547 случаев;

Житомирская область - 31 967 случаев;

Закарпатская область - 24 541 случай;

Запорожская область - 36 539 случаев;

Ивано-Франковская область - 39 373 случая;

Киевская область - 43 219 случаев;

Кировоградская область - 6 254 случая;

Луганская область - 7 027 случаев;

Львовская область - 49 831 случай;

Николаевская область - 21 144 случая;

Одесская область - 51 148 случаев;

Полтавская область - 25 228 случаев;

Ровенская область - 33 508 случаев;

Сумская область - 33 181 случай;

Тернопольская область - 29 594 случая;

Харьковская область - 59 285 случаев;

Херсонская область - 11 915 случаев;

Хмельницкая область - 32 286 случаев;

Черкасская область - 26 809 случаев;

Черновицкая область - 35 152 случая;

Черниговская область - 21 263 случая

Данные с неподконтрольных правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Новости по теме: Степанов заявил об эффективности карантинных ограничений в Украине

Всего с начала пандемии COVID-19 подтвердили в 813 306 человек, из них 13 588 - умерли, а 418 581 больной выздоровел.

Напомним, на этой неделе министр здравоохранения Максим Степанов подписал документы для получения Украиной вакцины от коронавируса COVID-19.

По его словам, в первую очередь препарат получат медики и люди из группы риска.