В Украине подтвердили 11,5 тысяч новых случаев COVID-19
В то же время более 6 тысяч пациентов выздоровели за сутки
В Украине 5 декабря коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили еще у 11 590 человек, из них 627 детей и 493 медработника. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Больше всего случаев болезни за сутки обнаружили в Киеве (1 518), Одесской (1 002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях.
Кроме этого, накануне от осложнений COVID-19 умерли 167 пациентов. Еще 1 127 человек госпитализировали. В то же время 6 048 больных выздоровели. Всего за 5 декабря было проведено 42 096 тестирований.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев - 79 809 случаев;
- Винницкая область - 18 587 случаев;
- Волынская область - 26 019 случаев;
- Днепропетровская область - 44 080 случаев;
- Донецкая область - 25 547 случаев;
- Житомирская область - 31 967 случаев;
- Закарпатская область - 24 541 случай;
- Запорожская область - 36 539 случаев;
- Ивано-Франковская область - 39 373 случая;
- Киевская область - 43 219 случаев;
- Кировоградская область - 6 254 случая;
- Луганская область - 7 027 случаев;
- Львовская область - 49 831 случай;
- Николаевская область - 21 144 случая;
- Одесская область - 51 148 случаев;
- Полтавская область - 25 228 случаев;
- Ровенская область - 33 508 случаев;
- Сумская область - 33 181 случай;
- Тернопольская область - 29 594 случая;
- Харьковская область - 59 285 случаев;
- Херсонская область - 11 915 случаев;
- Хмельницкая область - 32 286 случаев;
- Черкасская область - 26 809 случаев;
- Черновицкая область - 35 152 случая;
- Черниговская область - 21 263 случая
Данные с неподконтрольных правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего с начала пандемии COVID-19 подтвердили в 813 306 человек, из них 13 588 - умерли, а 418 581 больной выздоровел.
Напомним, на этой неделе министр здравоохранения Максим Степанов подписал документы для получения Украиной вакцины от коронавируса COVID-19.
По его словам, в первую очередь препарат получат медики и люди из группы риска.