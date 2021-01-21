В Украине подскочили цены на автогаз: Где его купить дешевле всего

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Средняя стоимость горючего на сегодня составила 12,86 грн / л

В четверг, 21 января, стоимость сжиженного газа на АЗС поднялась на 10-30 коп./л. О соответствующих колебаниях на рынке топлива сообщила консалтинговая группа "А-95", передает Enkorr.ua.

Так, в сети "БРСМ-Нафта" газ подорожал на 11 коп./л, до 12,87 грн/л. У KLO, Shell и BVS цены подскочили на 10 и 21 коп./л - до 13,19 грн/л, 12,93 грн/л и 12,69 грн/л соответственно.

В то же время в AMIC, "Автопорт", "Авантаж 7", "Автотранс", Marshal, "Укргаздобыча" и Motto цены на топливо подняли на 10-30 коп./ л.

В целом средняя стоимость горючего на сегодня составила 12,86 грн/л.

enkorr.ua

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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что в Украине до конца января планируют подготовить инструменты сбалансирование рынка природного газа.