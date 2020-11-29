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В Украине почти 70 военнослужащих считаются пропавшими без вести, – Зарецкая

Фото из открытых источников

Сейчас учетом пропавших в зоне ООС и на неподконтрольных территориях занимается СБУ

В Украине по данным Вооруженных сил 69 военнослужащих считаются пропавшими без вести. Об этом сообщила руководитель офиса уполномоченного президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Наталья Зарецкая, передает пресс-служба Офиса президента.

По словам чиновницы, общий учет пропавших без вести в зоне проведения АТО/ООС, а также на временно неподконтрольных украинской власти территориях осуществляет СБУ за созданный в ее составе Объединенный центр по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения ООС.

В то же время Зарецкая сообщила, что законодательством предусмотрено создание Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Его администратором должно быть государственное предприятие, подконтрольное Минюсту, а держателем – комиссия. "Технически Единый реестр может быть создан и запущен в работу за полгода, если соответствующее финансирование будет предусмотрено", – высказалась чиновница.

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Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что обмена удерживаемыми между Киевом и ОРДЛО до Нового года не произойдет из-за отклонения этого предложения представителями НВФ и России. Отмечалось, что в Москве и ОРДЛО обвиняют Киев в невыполнении обязательств.

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