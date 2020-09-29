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В Украине почти 205 тыс. случаев коронавируса, за последние сутки - 3627

Фото из открытых источников

В Киеве и Харьковской области за минувшие сутки более 400 новых заражений

По состоянию на утро 29 сентября в Украине лабораторно подтверждено 204 932 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Как отмечается, с начала пандемии в Украине зафиксировали 204 932 случая COVID-19, из них 4065 летальных, а побороть болезнь смогли 90 250 человек.

В частности, за последние сутки зафиксировано 3627 новых случаев, 1797 пациентов выздоровели, а 69 человек умерли.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Харьковской (426) области, в городе Киев (416), в Одесской (271) и Днепропетровской (200) областях.

Наиболее зараженными регионами остаются Киев – 22 559 случаев, Львовская область – 20 085 и Харьковская область – 18 129.

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Напомним, вчера, 28 сентября, вступило в силу новое карантинное зонирование. В частности, в красную зону снова вернулся Тернополь, а Киев перешел в желтую зону.

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