В Украине почти 155 тысяч случаев коронавируса, за минувшие сутки обнаружили 2476 новых заражений
Общее количество летальных исходов возросло до 3 178
В Украине в течение 12 сентября коронавирус COVID-19 подтвердили у 2 476 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава "Коронавирус в регионах".
Так, по состоянию на утро воскресенья, 13 августа, в Украине 154 335 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 178 умерли, а 68 893 пациентов выздоровели.
Больше всего новых больных обнаружили Киеве, Харьковской и Тернопольской областях.
Распространение коронавируса в регионах:
Винницкая обл - 4808 (+52)
Волынская обл - 6289 (+65)
Днепропетровская обл - 3262 (+86)
Донецкая обл - 2095 (+69)
Житомирская обл - 4292 (+98)
Закарпатская обл - 8625 (+93)
Запорожская обл - 2347 (+105)
Ивано-Франковская обл - 11215 (+132)
Кировоградская обл - 904 (+12)
м. Киев - 17261 (+310)
Киевская обл - 6849 (+99)
Львовская обл - 16914 (+140)
Луганская обл - 586 (+24)
Николаевская обл - 1953 (+24)
Одесская обл - 9482 (+100)
Полтавская обл - 1195 (+34)
Ровенская обл - 10469 (+100)
Сумская обл - 2401 (+78)
Тернопольская обл - 8882 (+225)
Харьковская обл - 12584 (+180)
Херсонская обл - 628 (+32)
Хмельницкая обл - 3968 (+118)
Черновицкая обл - 12117 (+129)
Черкасская обл - 2495 (+111)
Черниговская обл - 2714 (+60)
К слову, данные с неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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Напомним, в Украине в течение 11 сентября коронавирус COVID-19 подтвердили в 3 103 человек, кроме этого, за сутки от осложнений болезни умерло рекордное количество человек-72.