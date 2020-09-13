В Украине почти 155 тысяч случаев коронавируса, за минувшие сутки обнаружили 2476 новых заражений

В Украине за сутки обнаружили рекордные 3 144 случая коронавируса Фото из открытых источников

Общее количество летальных исходов возросло до 3 178

В Украине в течение 12 сентября коронавирус COVID-19 подтвердили у 2 476 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава "Коронавирус в регионах".

Так, по состоянию на утро воскресенья, 13 августа, в Украине 154 335 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 178 умерли, а 68 893 пациентов выздоровели.

Больше всего новых больных обнаружили Киеве, Харьковской и Тернопольской областях.

Распространение коронавируса в регионах:

Винницкая обл - 4808 (+52)

Волынская обл - 6289 (+65)

Днепропетровская обл - 3262 (+86)

Донецкая обл - 2095 (+69)

Житомирская обл - 4292 (+98)

Закарпатская обл - 8625 (+93)

Запорожская обл - 2347 (+105)

Ивано-Франковская обл - 11215 (+132)

Кировоградская обл - 904 (+12)

м. Киев - 17261 (+310)

Киевская обл - 6849 (+99)

Львовская обл - 16914 (+140)

Луганская обл - 586 (+24)

Николаевская обл - 1953 (+24)

Одесская обл - 9482 (+100)

Полтавская обл - 1195 (+34)

Ровенская обл - 10469 (+100)

Сумская обл - 2401 (+78)

Тернопольская обл - 8882 (+225)

Харьковская обл - 12584 (+180)

Херсонская обл - 628 (+32)

Хмельницкая обл - 3968 (+118)

Черновицкая обл - 12117 (+129)

Черкасская обл - 2495 (+111)

Черниговская обл - 2714 (+60)

К слову, данные с неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Напомним, в Украине в течение 11 сентября коронавирус COVID-19 подтвердили в 3 103 человек, кроме этого, за сутки от осложнений болезни умерло рекордное количество человек-72.