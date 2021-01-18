В Украине планируют запустить поезда скоростью до 350 км/ч

Укрзализныця

Скоростные поезда будут ходить по направлениям из Киева во Львов, Харьков и Одессу

"Укрзализныця" начала искать потенциальных инвесторов для внедрения проекта, который позволит запустить поезда скоростью до 350 км/ч до крупнейших городов Украины. Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Владимир Жмак, передает пресс-служба компании.

Предполагается, что такие скоростные поезда будут ходить по направлениям из Киева во Львов, Харьков и Одессу.

"Для этого нам нужны инвестиции, сами мы этот проект не преодолеем, поэтому нужен инвестор, который заинтересован в концессионном подходе", – сказал Жмак.

В то же время председатель правления отметил, что единственный путь привлечь необходимые финансовые инвестиции для проекта - это концессия, и прежде всего речь идет о концессии вокзалов. Сейчас рассматривают 7 вокзалов.

"Для пассажиров и для Укрзализныци на вокзале нужна колея, зал ожидания и два офиса для продажи билетов. Все остальное будет торговым центром. Мы хотим сделать вокзалы по европейскому образцу, когда до 60% посетителей вокзалов не являются пассажирами, а приходят туда, как в торговый центр", – добавил Жмак.

Напомним, недавно в "Укрзализныце" анонсировали запуск чат-ботов, которые смогут через социальные сети продавать билеты пассажирам.