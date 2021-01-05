В Украине планируют ввести электронный кабинет пациента: Что это значит

Максим Степанов Фото из открытых источников

Е-кабинет интегрируют в приложение "Дія", где будет собрана вся информация о человеке

Министерство здравоохранения Украины анонсировало введение электронного кабинета пациента. Глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, рассказали, что это значит.

"Прежде всего, мы хотим ввести электронный кабинет пациента. В том числе с интеграцией его с сервисом "Дія", что позволит пациенту видеть его электронную медицинскую карту", - пояснил министр.

Также он добавил, что это позволит предоставлять декларации с врачом онлайн и предоставлять доступ к собственным данным.

"В кабинете пациента собрана вся информация о вас. Информация, с которой вы просто приходите к врачу, он входит в ваш кабинет пациента и сразу видит все данные, которые там собраны", - отметил Степанов.

Кроме того, Минздрав хочет вообще избавиться от бумажных больничных и ввести электронные.

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Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко сообщал, что в течение 2021 года в Украине планируют запустить проект электронных рецептов на антибиотики. Таким образом Минздрав сможет рационализировать отпуск и использование антибиотиков.