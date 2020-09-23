В Украине планируют вносить электронную цифровую подпись в паспорт

Новшество могут ввести для паспортов с бесконтактным носителем

Заграничный паспорт. Фото: Соколовская Инна/УНИАН

Кабинет министров одобрил проект постановления о внесении электронной цифровой подписи в паспорт гражданина Украины. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта Василий Мокан в Фейсбук.

Отмечается, что изменения будут касаться владельцев паспортов с бесконтактным носителем. "Кабмин одобрил проект постановления, которым предлагается внести изменения в Порядок внесения средств электронной цифровой подписи в бесконтактного электронного носителя, что содержится в паспорте гражданина Украины и предоставлять услуги электронной цифровой подписи с использованием паспорта гражданина Украины с имплантированным бесконтактным носителем", – говорится в сообщении.

Кроме того, парламентарий сообщил о принятии проекта постановления, которое должно обеспечить возможность предъявлять и применять отражение в электронном виде полной или частичной информации, которая содержится в ID-карте и паспорте для выезда за границу.

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины расширил возможности электронных загранпаспорта и ID-карты. Соответствующее решение позволит использовать информацию из приложения "Дія" в почтовых отделениях, банках и торговых сетях.