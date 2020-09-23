В Украине планируют усилить защиту детей от сексуального насилия

Соответствующий законопроект должна рассмотреть Верховная Рада

Верховная Рада ІХ созыва Слуга Народа / Facebook

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект об усилении защиты детей от сексуального насилия в течение двух пленарных недель. Об этом шла речь во время заседания парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, передает пресс-служба Верховной Рады.

Отмечается, что нардепы должны проголосовать за соответствующий документ в первом чтении, ведь на фоне пандемии коронавируса растет количество случаев сексуального насилия. "Это новый вызов для всех нас. Для этого мы разработали новый законопроект... №3055. Мы ожидаем, что он будет рассмотрен в Верховной Раде в первом чтении в течение двух следующих пленарных недель. Мы надеемся, что у нас будет возможность принять этот законопроект в первом чтении", – сказал председатель Комитета Денис Монастырский.

Известно, что в законопроекте прописан принцип, по которому законодательство об охране детства кого есть основания считать ребенком до установления возраста лица. Кроме того, конкретизируются меры по защите детей, пострадавших от сексуального насилия или стали его свидетелями. Это касается порядка выявления таких детей, проведения опроса пострадавшего ребенка.

Также планируют ввести исчисление сроков давности привлечения к уголовной ответственности со дня достижения совершеннолетия потерпевшей ребенком и дополнить Уголовный кодекс нескольким статьям.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по предотвращению и противодействию домашнему насилию. По словам президента, указ направлен на системное развитие сети реагирования на насилие.