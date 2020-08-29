В Украине планируют сократить количество срочников перед осенним призывом

Фото из открытых источников

С начала года к военной службе по контракту уже привлечено 25 тысяч граждан

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины планирует сократить количество граждан, которых будут призывать на срочную военную службу, увеличив для этого количество военных по контракту. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

В частности, с начала текущего года к военной службе по контракту уже привлечено 25 тысяч граждан, из них более 2 тысяч - офицерский состав.

"Это дает возможность поставить вопрос об уменьшении численности граждан Украины, которые будут подлежать призыву на срочную военную службу в октябре-декабре этого года", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что сейчас ведется работа над совершенствованием защиты военных, обеспечением карьерного роста и повышением уровня денежного обеспечения, чтобы увеличить количество желающих служить по контракту.

Новости по теме: В ВСУ зафиксировали вспышку COVID-19

Напомним, ранее студенты-призывники, которых вызвали для прохождения комиссии, заявляют о незаконном призыве на военную службу и принудительном содержании на территории сборного пункта.