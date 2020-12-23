В Украине планируют сделать прививку 23 млн граждан, - Минздрав

Виктор Ляшко Фото из открытых источников

Для этого нужно 40 млн доз вакцины

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украине необходимы 40 млн доз вакцины от коронавируса, чтобы сделать прививку 23 млн граждан в соответствии с планом вакцинации. Об этом он рассказал в интервью "Радио НВ".

"Нам нужно охватить 23 млн населения. Я понимаю, что для этого нам надо будет 40 миллионов доз. ... Мы начинаем уже подготовку самих кабинетов и мобильных бригад. И так у нас прописано до I квартала 2022 года — за этот период мы готовы и сможем (с помощью, - ред.) способностей наших медицинских работников, логистических (мощностей, - ред.) охватить прививками 23 млн населения", — отметил Ляшко.

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Кроме этого, он рассказал, что в госбюджете на 2021 год на закупку вакцин заложено 2,6 миллиарда гривен. Также Украина гарантированно получает 8 миллионов бесплатных доз препарата в рамках инициативы COVAX, а Кабмин ведет переговоры о выделении дополнительных восьми, чтобы довести это количество до 16 млн доз.

По словам Ляшко, Минздрав уже начал подготовку кабинетов прививки и мобильных бригад, а глава ведомства Максим Степанов в ближайшее время подпишет Национальный план по иммунопрофилактике.

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Также главный санитарный врач рекомендует во время планирования кампании по вакцинации опираться на вакцины, которые могут храниться при температурах от + 2 °C до + 8 °C. К таким вакцинам, в частности, относится AstraZeneca, которую и. о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин называл вероятным кандидатом на получение Украиной в пределах COVAX.

Напомним, накануне Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины с вакцинокерованих инфекций утвердил план иммунизации населения от коронавирусной болезни COVID-19.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что целью общенационального плана является вакцинирование от COVID-19 как можно большего количества групп населения в течение следующего года.