В Украине планируют сделать прививку 23 млн граждан, - Минздрав
Для этого нужно 40 млн доз вакцины
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украине необходимы 40 млн доз вакцины от коронавируса, чтобы сделать прививку 23 млн граждан в соответствии с планом вакцинации. Об этом он рассказал в интервью "Радио НВ".
"Нам нужно охватить 23 млн населения. Я понимаю, что для этого нам надо будет 40 миллионов доз. ... Мы начинаем уже подготовку самих кабинетов и мобильных бригад. И так у нас прописано до I квартала 2022 года — за этот период мы готовы и сможем (с помощью, - ред.) способностей наших медицинских работников, логистических (мощностей, - ред.) охватить прививками 23 млн населения", — отметил Ляшко.
Кроме этого, он рассказал, что в госбюджете на 2021 год на закупку вакцин заложено 2,6 миллиарда гривен. Также Украина гарантированно получает 8 миллионов бесплатных доз препарата в рамках инициативы COVAX, а Кабмин ведет переговоры о выделении дополнительных восьми, чтобы довести это количество до 16 млн доз.
По словам Ляшко, Минздрав уже начал подготовку кабинетов прививки и мобильных бригад, а глава ведомства Максим Степанов в ближайшее время подпишет Национальный план по иммунопрофилактике.
Также главный санитарный врач рекомендует во время планирования кампании по вакцинации опираться на вакцины, которые могут храниться при температурах от + 2 °C до + 8 °C. К таким вакцинам, в частности, относится AstraZeneca, которую и. о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин называл вероятным кандидатом на получение Украиной в пределах COVAX.
Напомним, накануне Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины с вакцинокерованих инфекций утвердил план иммунизации населения от коронавирусной болезни COVID-19.
Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что целью общенационального плана является вакцинирование от COVID-19 как можно большего количества групп населения в течение следующего года.