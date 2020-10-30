В Украине планируют обновлять зоны карантина не по цвету, - Немчинов

Министр Кабинета министров Олег Немчинов Укринформ

Министр поддержал слова Виктора Ляшко, что уже надо отходить от такого светофорного принципа

В Кабинете Министров Украины и Министерстве здравоохранения допустили возможность отхода от цветного принципа карантинного зонирования. Об этом заявил в эфире одного из украинских телеканалов министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает РБК-Украина.

По мнению министра, стране нужно начать подходить к единым принципам в зонировании, но не уточнил, к каким именно.

"В принципе, так, как сегодня сказал Виктор Ляшко (главный санитарный врач Украины, - ред.), мы, наверное, уже должны отходить от такого светофорного принципа", - отметил Немчинов.

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Напомним, сегодня Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила зоны карантина, которые начнут действовать с понедельника, 2 ноября. В частности, в красную зону попали населенные пункты в 20 областях, а город Киев остается оранжевым.