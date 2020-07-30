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В Украине планируют изменить принцип работы "скорой": Как будет осуществляться вызов

Минздрав разработал алгоритм работы "скорой" по принципу экстерриториальности Фото из открытых источников

Медицинские бригати смогут приезжать на вызов без привязки к области

В этом году в Украине планируют ввести принцип экстерриториальности в работе скорой помощи, который позволит медицинским бригадам выезжать на ближайшие вызовы без привязки к области. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга 30 июля, который транслировал телеканал ZIK.

"Мы хотим завершить в этом году введение принципа экстерриториальности. Что он означает? В случае, если машина скорой помощи находится рядом с другой областью, она сможет выезжать туда и оказывать медицинскую помощь", – пояснил министр.

Отмечается, что в Минздраве разработали четкий алгоритм работы экстренной медицинской помощи по принципу экстерриториальности. В частности, во всех автомобилях "скорой" установлены GPS-навигаторы, которые позволят диспетчеру направлять на вызов ближайшую "скорую". 

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Министр Степанов также заверил, что эта система проработана во многих областях, где наблюдается существенное уменьшение времени доезда на вызов.

Напомним, недавно в Министерстве здравоохранения анонсировали введение в Украине четырех категорий срочности вызовов карет скорой медицинской помощи и алгоритмов реагирования на них.

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