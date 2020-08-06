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В Украине планируют делать до 25 тыс. ПЦР-тестов в сутки уже в сентябре

Сейчас в Украине не хватает оборудования и специалистов

Иллюстративное фото

 Wikimedia Commons

Министерство здравоохранения планирует в сентябре увеличить количество тестирований на COVID-19 до 25 тысяч ПЦР-тестов в сутки. Об этом заявил министр минздрава Максим Степанов на брифинге во время рабочей поездки во Львов.

По словам министра, когда он возглавил ведомство, в Украине делали 200 тестов в сутки, однако ситуация улучшилась. "Задача, которая поставлена, – чтобы мы вышли на 25 тысяч тестирований на сутки уже в сентябре. У нас есть утвержденные алгоритмы, чтобы людям, у которых есть симптоматика на коронавирусную болезнь, максимально быстро делали тесты, без проволочек", – сообщил Степанов.

Отмечается, что министерство разработало алгоритм, как проводить тестирование лицам, которые контактировали с больными COVID-19. Однако, министр добавил, что сейчас могут возникать задержки в тестировании могут из-за недостатка оборудования и специалисты, которые делают тест.

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Напомним, сегодня, 6 августа, в Министерстве здравоохранения заявили, что в 10 областях Украины могут усилить карантин. Ныне показателям минздрава по заболеваемости COVID-19 не соответствуют Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

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