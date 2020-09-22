В Украину идут заморозки: ГСЧС предупреждает о резком похолодании в ряде областей

Заморозки в сентябре Pixabay

Похолодание будет наблюдаться сегодня ночью в восточных областях

В Украине синоптики предупредили о резком снижении температуры воздуха ночью 22 сентября. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Ночью 22 сентября в восточных областях заморозки на поверхности почвы 0-5°. 23-25 сентября постепенное повышение температуры", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Укргидрометцентра сегодня днем, 22 сентября, в Украине ожидается солнечная погода без осадков. Практически на всей территории страны температура воздуха будет колебаться в районе +23...+25 градусов.

К слову, на прошлой неделе уже наблюдались первые заморозки. В частности, в западных областях ночью 18 сентября на поверхности почвы заморозки были в пределах 0-3°. А 19 сентября ночное похолодание дошло и до остальных украинских областей, за исключением юга.