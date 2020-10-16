live
Новости » Общество Читати новину українською

В Украине ожидается четыре штамма гриппа в 2020 году, - СНБО

Алексей Данилов УНИАН

В СНБО не исключают, что в этом году больше всего больных будет среди детей

Глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине в 2020 году ожидается четыре штамма гриппа. В связи этим необходимо срочно подготовить больницы к приемке детей. Об этом сообщает пресс-служба СНБО. 

Так, по словам Данилова, в последние годы в больницах с диагнозом "грипп" находились примерно 280 тысяч человек. Среди них 65 процентов составляли дети. Тогда как в этом году, помимо сезонного роста количества больных гриппом в Украине может увеличиваться количество больных коронавирусом COVID-19. 

Новости по теме: Количество коек для больных COVID-19 можно максимум увеличить на 52 тысячи, - Степанов

В связи с этим в СНБО заявили о необходимости обеспечения больниц достаточным количеством детских кроватей. Кроме этого, Данилов отметил необходимость срочно обеспечить надежную работу аппаратов ИВЛ в условиях низких температур.

Напомним, недавно в Министерстве здравоохранения отметили необходимость массовой вакцинации граждан от гриппа во избежание сочетания болезни с коронавирусом COVID-19.

По данным Минздрава, в аптеки Украины уже поступила первая партия вакцины против гриппа, а в ближайшее время еще два препарата поступят в продажу.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Колтунович: В 2021 году Украина нуждается в модернизации, чтобы иметь будущее Социальная политика "слуг народа": Как власть собирается обеспечивать пенсионеров и что предусматривает накопительная система Из-за маленьких квот Украина сегодня не может поставлять свою продукцию в ЕС, - Марчевский Гривневый обмен: Какие банкноты и монеты не будут принимать с 1 октября
Loading...

программы канала ZIK

Турецкий Гамбит Зеленского: Геополитические игры Эрдогана |
Анатолий Шарий | Ток-шоу
Местные выборы. Хроники COVID-19. События на Майдане |
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Судьба депутатов. Выплаты медикам. Выборы в городах красной зоны | Ток-шоу
Илья Кива | Снятие санкций и политические компромиссы |