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В Украине отсрочку от армии получит еще одна категория граждан

Фото из открытых источников

От призыва освобождены спасатели и начальствующий состав службы

Верховная Рада Украины отсрочила призыв на военную службу для сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. За данное решение проголосовали 282 народных депутата. Об этом сообщает "Я и Закон".

Согласно принятому закону, спасатели и начальствующий состав службы освобождены от призыва на срочную военную службу на время их работы в ГСЧС наряду с педагогами, медиками, священниками, полицейскими и т. д. 

Авторы законопроекта считают, что это позволит ГСЧС качественно выполнять задачи по предназначению в мирное время и в особый период, а также в случае введения чрезвычайного положения и проведения целевой мобилизации.

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Ранее сообщалось, что в ноябре и декабре нынешнего года на военную службу в ВСУ намерены призвать 350 офицеров запаса, окончивших военные кафедры, но до сих пор не проходивших службу. 

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