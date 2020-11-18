В Украине отменили справку о составе семьи

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Сейчас справка отменена для пяти услуг, на очереди - еще 20

Министерство цифровой трансформации ликвидировало справку о составе семьи, которая была необходима для получения ряда государственных услуг, что уменьшит административную нагрузку и упростит получение госуслуг для украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Мы продолжаем ликвидировать все нелепые справки, которые сегодня требуют от людей ради бюрократической галочки. Сегодня правительство отменило такую справку для получения пяти услуг, которые требуют предоставления такой справки. На очереди - еще 20 услуг", - подчеркнул вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как отмечается, Кабинет Министров одобрил предложения Минцифры об исключении справки о составе семьи из перечня документов, подаваемых заявителями при получении 6 государственных услуг.

В частности, справка о составе семьи с сегодняшнего дня не нужна:

во время назначения денежной помощи в случае гибели или смерти, инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих;

во время процедуры оформления возмещения расходов, связанных с уходом ветеранов войны;

при оформлении выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти), ранения или инвалидности работника, или его увольнения из Госспецсвязи;

во время выплаты денежной компенсации лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты за поднаем (наем, аренду) жилья;

во время процедуры продления срока пребывания и продления или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины;

при получении военнослужащими жилых помещений или денежной компенсации за принадлежащее им для получения жилое помещение.

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Ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации запустило новый онлайн-курс "Киберняни", который поможет уменьшить риски потери частной информации.