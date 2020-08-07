Офис генпрокурора открыл дела против более ста иностранцев за участие в конфликте на Донбассе

Больше всего дел открыли против граждан Испании

Незаконные вооруженные формирования Фото из открытых источников

Правоохранители открыли уголовные производства относительно участия 100 иностранных граждан в вооруженном конфликте против Украины на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Офис генпрокурора.

Отмечается, что начиная с 2014 года по настоящее время по меньшей мере 2 гражданина Болгарии, 7 – Армении, 1 – Грузии, 19 – Италии, 27 – Испании, 12 – Казахстана, 3 – Литвы, 26 – Молдовы, 2 – Нидерландов и 5 – Германии, вероятно, были в составе незаконных вооруженных формирований, которые вели боевые действия против Украины, что привело к гибели людей и других последствий.

По словам правоохранителей, иностранцы находились в составе различных подразделений НВФ, в частности, батальоне "Призрак", полка "Восток", мотострелковых бригад "Чистяковская" и" "Славянская", разведывательном батальоне "Спарта", НВФ "Брянка СССР" и др.

Сейчас известно, что против иностранных граждан открыты уголовные производства по статьям "Наемничество", "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Максимальное наказание по этим статьям предусматривает пожизненное лишение свободы.

Напомним, недавно правоохранители объявили подозрение трем гражданам РФ и двум украинцам, которые находились в составе НВФ. Их обвиняют в обстреле нацгвардейцев во время освобождения Лисичанска в 2014 году, в результате чего четверо украинских военных погибли, а еще 11 получили ранения.