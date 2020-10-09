В Украине от кибербуллинга страдает каждый пятый подросток, - исследование

Буллинг в интернете Фото из открытых источников

Больше всего протоколов о травле было зафиксировано в Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях

В Украине презентовали первое комплексное исследование о кибербуллинге (издевательства в интеренете). Как оказалось, чаще всего оскорбляют мальчики - 70%, а страдают от онлайн-издевательств преимущественно девушки - около 80%. Такие данные обнародованы в аналитическом исследовании "Предупреждение и противодействие кибербуллингу в детской среде Украины".

Согласно с данными исследования, больше всего протоколов о травле было зафиксировано в Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Стоп кибербуллинг

По данным Единого реестра судебных решений, более 18% решений по буллингу, касающихся случаев использования средств электронных коммуникаций, то есть действий, которые нанесли психологических страданий и были совершены в интернете с помощью гаджетов. Еще 80,9% - с помощью традиционной травли.

Стоп кибербуллинг

Данное исследование показало, что:

каждый десятый подросток регулярно врал родителям или друзьям о времени, проведенном в соцсетях;

треть подростков используют соцсети, чтобы избавиться от негативных ощущений;

каждый восьмой подросток зависим от соцсетей;

каждый пятый подросток признавал себя жертвой онлайн-издевательств;

в рейтинге форм кибербуллингу первую позицию занимает распространение ложной информации, с чем сталкивался каждый пятый подросток;

с похищением персональных данных и использованием другими аккаунтов от имени опрошенных (самозванство) сталкивался почти каждый пятый подросток.

По состоянию на 1 апреля 2020 года судами первой юрисдикции было принято 482 постанов относительно буллинга участников образовательного процесса.

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Напомним, ранее ученица 8 класса Мария рассказывала, что кроме буллинга есть еще и кибербуллинг. Можно, например, написать комментарий с какого-то нового аккаунта, и никто не будет знать настоящего автора. От такого кибербуллинга невозможно защититься – можно просто выйти из соцсети, однако это не удастся забыть.

Она призналась: примерно два года назад сама стала жертвой буллинга. Тогда пришлось сменить учебное заведение.