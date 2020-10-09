В Украине от кибербуллинга страдает каждый пятый подросток, - исследование
Больше всего протоколов о травле было зафиксировано в Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях
В Украине презентовали первое комплексное исследование о кибербуллинге (издевательства в интеренете). Как оказалось, чаще всего оскорбляют мальчики - 70%, а страдают от онлайн-издевательств преимущественно девушки - около 80%. Такие данные обнародованы в аналитическом исследовании "Предупреждение и противодействие кибербуллингу в детской среде Украины".
Согласно с данными исследования, больше всего протоколов о травле было зафиксировано в Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях.
По данным Единого реестра судебных решений, более 18% решений по буллингу, касающихся случаев использования средств электронных коммуникаций, то есть действий, которые нанесли психологических страданий и были совершены в интернете с помощью гаджетов. Еще 80,9% - с помощью традиционной травли.
Данное исследование показало, что:
- каждый десятый подросток регулярно врал родителям или друзьям о времени, проведенном в соцсетях;
- треть подростков используют соцсети, чтобы избавиться от негативных ощущений;
- каждый восьмой подросток зависим от соцсетей;
- каждый пятый подросток признавал себя жертвой онлайн-издевательств;
- в рейтинге форм кибербуллингу первую позицию занимает распространение ложной информации, с чем сталкивался каждый пятый подросток;
- с похищением персональных данных и использованием другими аккаунтов от имени опрошенных (самозванство) сталкивался почти каждый пятый подросток.
По состоянию на 1 апреля 2020 года судами первой юрисдикции было принято 482 постанов относительно буллинга участников образовательного процесса.
Напомним, ранее ученица 8 класса Мария рассказывала, что кроме буллинга есть еще и кибербуллинг. Можно, например, написать комментарий с какого-то нового аккаунта, и никто не будет знать настоящего автора. От такого кибербуллинга невозможно защититься – можно просто выйти из соцсети, однако это не удастся забыть.
Она призналась: примерно два года назад сама стала жертвой буллинга. Тогда пришлось сменить учебное заведение.