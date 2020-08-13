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В Украине определили зоны карантина по новым правилам

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

Столица попала в "желтую" зону

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поделила территорию Украины на новые зоны карантина. Об этом рассказал во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает "РБК-Украина".

По словам министра, в "красную" зону карантина попали: 

  • Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области;
  • город Самбор Львовской области;
  • город Беляевка Одесской области;
  • город Дубно, Костопольский и Ровненский районы Ровненской области;
  • Кицманский район Черновицкой области.

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"К регионам со значительным распространением COVID-19 вошли город Киев, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровненская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области", - сказал Степанов и добавил, что новые карантинные зоны вступят в силу с 00:00 17 августа.

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Напомним, ранее в Минздраве заявили, что по состоянию на 13 августа Киев и одиннадцать областей Украины не могут ослабить карантин из-за несоответствия критериям министерства здравоохранения. 

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