В Украине определили зоны карантина по новым правилам

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

Столица попала в "желтую" зону

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поделила территорию Украины на новые зоны карантина. Об этом рассказал во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает "РБК-Украина".

По словам министра, в "красную" зону карантина попали:

Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области;

город Самбор Львовской области;

город Беляевка Одесской области;

город Дубно, Костопольский и Ровненский районы Ровненской области;

Кицманский район Черновицкой области.

"К регионам со значительным распространением COVID-19 вошли город Киев, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровненская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области", - сказал Степанов и добавил, что новые карантинные зоны вступят в силу с 00:00 17 августа.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что по состоянию на 13 августа Киев и одиннадцать областей Украины не могут ослабить карантин из-за несоответствия критериям министерства здравоохранения.