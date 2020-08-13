В Украине определили зоны карантина по новым правилам
Столица попала в "желтую" зону
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поделила территорию Украины на новые зоны карантина. Об этом рассказал во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает "РБК-Украина".
По словам министра, в "красную" зону карантина попали:
- Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области;
- город Самбор Львовской области;
- город Беляевка Одесской области;
- город Дубно, Костопольский и Ровненский районы Ровненской области;
- Кицманский район Черновицкой области.
"К регионам со значительным распространением COVID-19 вошли город Киев, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровненская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области", - сказал Степанов и добавил, что новые карантинные зоны вступят в силу с 00:00 17 августа.
Напомним, ранее в Минздраве заявили, что по состоянию на 13 августа Киев и одиннадцать областей Украины не могут ослабить карантин из-за несоответствия критериям министерства здравоохранения.