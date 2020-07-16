В Украине определили минимальный балл ЗНО по математике и физике для поступления в ВУЗ
Таким образом абитуриенты могут проверить, сдали ли они экзамен
Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования определила минимальный (пороговый) балл для тестов ВНО по математике и физике. Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе УЦОКО.
Так, 17 июля состоялось первое заседание комиссии для определения порога "сдал/не сдал" по физике и математике. Во время чего ее члены приняли решение установить пороговый балл по математике, что соответствует 9 тестовым баллам, по физике – 12.
В частности, от общего количества лиц, которые принимали участие в тестировании по каждому из названных ниже предметов, порог "сдал/не сдал" преодолели: по математике 87 процентов человек, а по физике – 92 процента.
Заметим, результаты ВНО по математике и физике будут размещены на информационных страницах участников в пятницу, 17 июля. Того же дня абитуриенты смогут ознакомиться со скан-копиями своих бланков с ответами.
Напомним, в конце июня в Украинском центре оценивания качества образования заявляли о намерении снизить порог ВНО из-за эпидемии коронавируса в стране.
Кроме этого, ранее в УЦОКО дали разъяснение, как правильно писать тест по ВНО, чтобы получили максимально высокие баллы.