live
Новости » Общество Читати новину українською

В Украине определили минимальный балл ЗНО по математике и физике для поступления в ВУЗ

Фото из открытых источников

Таким образом абитуриенты могут проверить, сдали ли они экзамен

Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования определила минимальный (пороговый) балл для тестов ВНО по математике и физике. Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе УЦОКО. 

Так, 17 июля состоялось первое заседание комиссии для определения порога "сдал/не сдал" по физике и математике. Во время чего ее члены приняли решение установить пороговый балл по математике, что соответствует 9 тестовым баллам, по физике – 12.

В частности, от общего количества лиц, которые принимали участие в тестировании по каждому из названных ниже предметов, порог "сдал/не сдал" преодолели: по математике 87 процентов человек, а по физике – 92 процента.

Новости по теме: Зеленский узаконил поступление без ВНО абитуриентов с оккупированных территорий

Заметим, результаты ВНО по математике и физике будут размещены на информационных страницах участников в пятницу, 17 июля. Того же дня абитуриенты смогут ознакомиться со скан-копиями своих бланков с ответами.

Напомним, в конце июня в Украинском центре оценивания качества образования заявляли о намерении снизить порог ВНО из-за эпидемии коронавируса в стране.

Кроме этого, ранее в УЦОКО дали разъяснение, как правильно писать тест по ВНО, чтобы получили максимально высокие баллы. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

США хотят запустить производство российского оружия, разработанного еще в СССР Китай грозится ответить на санкции США В США для голосования на выборах хотели зарегистрировать кота, который умер 12 лет назад Армения и Азербайджан на грани войны: Позиции сторон и вмешательство США
Loading...

программы канала ZIK

Анатолий Шарий | Ток-шоу
Год новой власти в Раде. Избрание главы НБУ. Местные выборы и Донбасс | Ток-шоу
Hard с Влащенко | Александр Качура | 15.07.20
Местные выборы не для всех. Скандальный языковой законопроект | Ток-шоу
Игорь Мосийчук | Ток-шоу
Владимир Гришко | Ток-шоу