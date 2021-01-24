В Украине обязательным языком ВНО станет государственный

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Соответствующие изменения будут введены через несколько лет

В Украине с 1 января 2025 года украинский станет обязательным языком внешнего независимого оценивания. Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень в интервью "Радио Свобода".

Как известно, сейчас язык при сдаче экзамена для поступления в вузы в Украине можно выбирать. Однако, по словам чиновника, ВНО страдает от различных атак. "С одной стороны, говорят, что это дискриминирует соискателей образования, поступающих в украинские университеты. С другой стороны, ВНО не дает вроде бы объективной картины знаний и навыков выпускников учебных заведений. Но ВНО как обязательное для составления - один из критериев и факторов борьбы с коррупцией на уровне поступления в вузы. Украинский должен быть обязательным для ВНО", – сказал омбудсмен.

В то же время он отметил необходимость утверждать качество преподавания и тестов экзамена. "Чтобы тесты ВНО имели, кроме всего прочего, высокую оценку. Потому что, скажем, требования к сертификатам уровня владения государственным языком государственными служащими соответствуют европейским стандартам и рекомендациям. Хочется, чтобы и ВНО соответствовало аналогичным критериям. И чтобы они были четкими, понятными и прозрачными", – высказался Кремень.

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Напомним, в Украине с 16 января вступила в силу статья языкового закона относительно обслуживания клиентов на украинском языке в сфере услуг. Все предприятия и организации должны предоставлять услуги исключительно на государственном языке, однако могут использовать и другой в случае, когда клиент сам об этом попросил.