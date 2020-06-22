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В Украине объявлено штормовое предупреждение: Ожидают дождь с грозой и шквалами

Фото из открытых источников

Синоптики прогнозируют дожди, грозы и местами град

Сегодня, 22 июня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и местами град. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, на всей территории Украины, кроме восточной части, ожидаются грозовые дожди. Днем в отдельных районах будут наблюдаться град и шквалы от 15 до 20 м/сек. Кроме того, ливни передают в Закарпатской области и на Прикарпатье.

Киев и Киевскую область сегодня накроет дождями и грозами. В некоторых районах столицы будет идти град. Также ожидаются сильные порывы ветра от 15 до 20 м/с (I уровень опасности).

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Ранее сообщалось, что с 22 по 24 июня по всей Украине ожидаются дожди и грозы, местами град и шквалы.

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