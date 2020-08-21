В Украине объявлено штормовое предупреждение
Ожидаются грозы и дожди в северных, некоторых центральных и восточных областях
Сегодня, 21 августа, синоптики объявили об ухудшении погодных условий в Украине. Ожидаются грозы и дожди в северных, некоторых центральных и восточных областях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Как отмечается, сегодня днем в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будут наблюдаться дожди и грозы (I уровень опасности). В Киевской области и в столице также ожидается грозовая активность (I уровень опасности).
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Напомним, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили о сложных метеорологических явлениях в западных областях Украины.